Felicitas Flores tem apenas 8 anos e já superou Messi e Neymar ao assinar um contrato com a Nike por três temporadas.









A menina argentina, que joga nos Estudiantes de la Plata, assinou pela conhecida marca de material desportivo com menos idade do que Neymar (13 anos) e Messi (14 anos).





Leia também Cristiano Ronaldo é o sexto atleta mais influente do mundo. Simone Biles leva o “ouro” Felicitas é um fenómeno nas redes sociais, em que publica regularmente as suas habilidades com bola. E o seu ídolo é Messi. Aliás, a estrela argentina do PSG chegou mesmo a responder a um vídeo lançado pela jovem com a sua camisola: “Muito obrigado pela dedicatória. Vi e fiquei encantado. És genial.”

A pequena Felicitas Flores recorreu às redes sociais para dar conta da novidade. “Fiz contrato de 3 anos com a Nike e o mais bonito é que diz ‘Jogadora de futebol’. Obrigada a todos por apoiarem o meu sonho. A cada dia somos mais”, escreveu no Instagram, no qual tem mais de 11 mil seguidores, e incluiu uma foto do momento em que oficializou o contrato.





“Até aos seis anos, ela nunca havia jogado com outras meninas. Hoje, ficamos muito felizes que mais meninas se revejam nela e lutem por seus sonhos”, disse Maximiliano Flores, pai de Felicitas, ao jornal ‘Clarín’.





Felicitas junta-se assim a outra criança fenómeno da bola, o brasileiro Kauan Basile que joga nos sub-9 do Santos. Um sinal da guerra acesa entre as marcas de material desportivo para cativar os talentos o mais cedo possível. Cristiano Ronaldo, por exemplo, só assinou o seu primeiro contrato com a Nike em 2003, com 18 anos, mas atualmente tem um vínculo vitalício com a marca.