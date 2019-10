Mensagem em parede no Estádio da Luz pede a demissão de Vieira

Luís Filipe Vieira perdeu a cabeça durante a Assembleia Geral do Benfica desta sexta-feira, que se prolongou pela madrugada de sábado, apertou o colarinho a um sócio que discursava e, depois de ser separado por vários adeptos, confrontou os presentes nas bancadas do pavilhão que pediam em uníssono a demissão do presidente.



Depois da segunda derrota do Benfica na Liga dos Campeões (2-1 frente ao Leipzig e 3-1 contra o Zenit) foi escrita uma mensagem de contestação contra o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, numa parede do Estádio da Luz."Vieira rua! Já!", pode ler-se.Recorde-se que