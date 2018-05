Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mesa da AG do Sporting convoca reunião com Direção e Conselho Fiscal "para definir futuro"

Órgão presidio por Marta Soares diz ser "o garante e pilar maior dos interesses do clube e dos respetivos sócios".

16.05.18

Os elementos da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, reunidos esta quarta-feira, convocaram, com "caráter de urgência", o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal para uma reunião na segunda-feira que definirá o "futuro imediato do clube".



Os membros sublinham que, estatutariamente, a Mesa da Assembleia Geral é o "garante e pilar maior dos interesses do clube e dos respetivos sócios, o seu maior património", num momento em que dizem ser necessário assegurar a estabilidade desportiva e financeira do Sporting.



O comunicado, assinado pelo presidente da AG, Jaime Marta Soares, surge um dia depois das agressões de terça-feira de alegados adeptos do clube a futebolistas e equipa técnica do Sporting.



Nesse contexto, o órgão "repudia, expressa e veementemente, os acontecimentos bárbaros e terroristas" praticados na Academia de Alcochete, assinalando que os mesmos foram contra atletas, membros da equipa técnica, elementos do departamento clínico e restante 'staff' de apoio.



"A Mesa da Assembleia Geral manifesta formal e institucionalmente a todos eles a maior solidariedade", refere ainda a nota, acrescentando que se compromete a proporcionar todas as condições ao normal desenvolvimento da sua atividade profissional, tendo em vista o sucesso desportivo, nomeadamente a vitória na final da Taça de Portugal.