AG considera documento "ilegal" uma vez que "não reflecte o teor da reunião plenária dos Órgãos Sociais do Clube".

Por Filipe António Ferreira | 17:53

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting não reconhece a ata divulgada hoje pela direcção do clube e considera-a de "ilegal" uma vez que "não reflecte o teor da reunião plenária dos Órgãos Sociais do Clube realizada no passado dia 24 de Maio".





O órgão liderado por Jaime Marta Soares vai requerer junto da "Procuradoria-Geral da República uma investigação sob a situação da designada "acta", tendo também sobretudo em conta que a sua divulgação pública constitui prática dolosa e enganosa".