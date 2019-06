Messi à frente de Ronaldo na lista dos desportistas mais bem pagos

Cristiano Ronaldo (Juventus) é o segundo desportista mais bem pago do Mundo: entre junho de 2018 e junho de 2019 ganhou 96,3 milhões de euros, sendo apenas superado por Lionel Messi, com 112,2 milhões de euros.O futebolista argentino do Barcelona destronou o ex-pugilista norte-americano Floyd Mayweather, que tinha encaixado 243 milhões de euros no combate frente à estrela de artes marciais mistas Conor McGregor, realizado em agosto de 2017.Messi ocupa pela primeira vez o 1º lugar deste ranking dos mais bem pagos elaborado pela ‘Forbes’, com 112,2 milhões de euros, divididos em 81,2 milhões em salários e prémios, e 31 milhões em patrocínios.O futebolista brasileiro Neymar (PSG) completa o pódio (pela primeira vez composto exclusivamente por futebolistas) com ganhos na ordem dos 92,7 milhões.Desde que foi criado este ranking pela revista ‘Forbes’, há 19 anos, apenas quatro nomes figuraram no primeiro lugar.O destaque vai para Tiger Woods (golfe), por 12 vezes, seguido de Floyd Mayweather (Boxe), quatro, Cristiano Ronaldo, duas, e agora o argentino Lionel Messi.A tenista norte-americana Serena Williams é a desportista mais bem paga, com ganhos na ordem dos 25,7 milhões de euros, ocupando apenas o 63º lugar entre os 100 nomes publicados pela ‘Forbes’.O pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez o quarto lugar na lista da ‘Forbes’ com 83 milhões de euros.A NBA conta com três elementos no top 10, mas os jogadores de futebol americano Russell Wilson e Aaron Rodgers estão bem à frente.