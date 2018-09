Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi começa Champions com 'hat-trick' na goleada do Barcelona ao PSV Eindhoven

Argentino abriu marcador de livre direto de assinou mais dois golos num jogo em que os 'culés' acabaram com 10.

Por Lusa | 21:13

Lionel Messi tornou-se esta terça-feira o primeiro futebolista a conseguir oito 'hat-tricks' na Liga dos Campeões de futebol, ao marcar três golos na goleada do FC Barcelona sobre o PSV Eindhoven (4-0), no grupo B.



O resultado final não traduz as dificuldades que o PSV criou ao campeão espanhol, em especial na segunda parte, já depois de Messi ter inaugurado o marcador, com um livre direto superiormente executado, aos 32 minutos.



Na segunda parte, o campeão holandês criou dificuldades ao FC Barcelona, que permitiu vários lances de contra-ataque, mas, graças a um lance de inspiração de Dembelé.



A um quarto de hora do fim, o francês recebeu a bola de costas para a baliza, rodou, deixou dois adversários para trás e rematou à entrada da área fora do alcance do guarda-redes.



Quem não quis ficar atrás foi Messi, que, em dois bons lances coletivos, marcou mais dois golos e fechou o resultado, aos 77 e 87 minutos.



O FC Barcelona viu o central Umtiti expulso aos 79 minutos, após placar um adversário que corria para a sua baliza, o que levou à amostragem do segundo cartão amarelo.



No outro jogo do grupo B, os italianos do Inter venceu na receção aos ingleses do Tottenham por 2-1, depois de terem estado a perder desde o minuto 53, quando o internacional dinamarquês Christian Eriksen inaugurou o marcador.



O Inter conseguiu operar a reviravolta nos últimos minutos, aos 86 e 90+2, o segundo já depois de Mauricio Pochettino ter retirado Harry Kane para o substituir pelo lateral esquerdo Dany Rose para tentar segurar o resultado.