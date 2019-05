Messi gozado por apanha-bolas após derrota do Barcelona

Lionel Messi foi um dos jogadores mais afetados pela surpreendente eliminação sentida pelo Liverpool nas meias finais da Liga dos Campeões, na passada terça-feira.

O ícone mundial do futebol terá ficado bastante abatido com o resultado do jogo da liga milionária e alguém não ajudou à festa.

O apanha-bolas não quis ficar de fora do protagonismo da noite e acabou por ter uma atitude menos simpática com o capitão do Barcelona.

O momento foi registado em vídeo, que já se tornou viral nas redes sociais e capta o rapaz a correr ao lado do argentino enquanto faz vários gestos de troça.