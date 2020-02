Messi pode deixar o Barcelona em junho...a custo zero

O ambiente no Barcelona está 'de cortar à faca' e a imprensa internacional já fala na possibilidade de Messi deixar a Catalunha no final da época. E a custo zero...As recentes declarações de Abidal - que apontou o dedo aos jogadores, culpando-os pela demissão de Ernesto Valverde - motivaram uma reação veemente do argentino no Instagram, pedindo ao diretor desportivo dos catalães que indique que jogadores foram esses.Messi, escreve a 'Marca', está farto que digam que é ele quem escolhe os treinadores, que define as contratações e as dispensas no clube, não obstante já ter dito inúmeras vezes não interferir em questões de política interna. A mudança de técnico, que não teve o efeito desejado, as saídas que não foram colmatadas, as lesões de Luis Suárez e Dembélé que vieram fragilizar ainda mais a equipa podem conduzir o argentino à porta de saída, pois se há coisa que Messi quer é um projeto ganhador.O jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' diz que há clubes muitos atentos ao desenrolar dos acontecimentos no Barcelona e a postos para avançar no caso de uma eventual saída do craque da Catalunha. Messi terá no contrato que assinou em 2017 uma espécie de 'cláusula de saída' que lhe reserva a possibilidade de deixar o Barcelona todos os anos a 30 de junho. A decisão depende apenas dele.Ora, se isso acontecer este ano, a 'Gazzetta dello Sport' adianta que clubes não lhe faltarão. PSG, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter estarão na linha da frente para o receber, sabendo de antemão que, não pagando transferência, terão de desembolsar muitos milhões em termos salariais. O 'Daily Mail' estima que Messi assinaria por um salário entre os 50 e os 85 milhões de euros por ano.Numa entrevista ao 'Sport' o jogador tinha reconhecido que "a cláusula e o dinheiro não significam nada". "O mais importante para mim é um projeto ganhador."