Metro de Moscovo é autêntico museu subterrâneo

Estações têm lustres de cristal, pisos em mármore e estátuas históricas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:41

Arte, cultura e história. O metro de Moscovo é a melhor solução para os adeptos que querem fugir ao trânsito caótico e ver estações deslumbrantes e verdadeiros museus subterrâneos.



Lustres de cristal, mosaicos de cerâmica, pisos completos em mármore, estátuas históricas. Inaugurado em 1935 e pensado por Estaline para exibir imponência, hoje tem mais de 200 estações. Por esta altura, é uma experiência multicultural, com adeptos de todo o Mundo a partilharem as cadeiras. Mais: até transmite jogos em direto nas carruagens, permitindo festejos de golos durante a viagem.



Quem sair na estação da Universidade só tem de andar um pouco até à FIFA Fan Fest, sempre cheia de apaixonados pelo futebol, com muita música, festa e convívio. Fica perto do Luzhniki, que recebe o jogo de Portugal, mas longe do hotel onde hoje pernoita a Seleção. Não fosse o barulho incomodar.