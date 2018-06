México surpreende e vence Alemanha por 1-0

Campeão do mundo em título entra no torneio da Rússia da pior forma.

17:50

A partida disputada em Moscovo mostrou uma Alemanha lenta e com poucas ideias, perante um México sempre pronto a criar perigo no contra-ataque.



A Alemanha entrou apática e nem a subida de rendimento no segundo tempo permitiu à 'mannschaft' chegar ao empate. Os mexicanos souberam sofrer e fecharam sempre os caminhos para abaliza de Ochoa, que também ajudou a segurar o resultado com várias intervenções de categoria.



Herrera, jogador do FC Porto, esteve em destaque na partida, fazendo uma grande exibição no meio-campo mexicano. Jiménez, que o Benfica emprestou ao Wolverhampton para a próxima temporada, entrou na partida na segunda parte.



Os mexicanos assumem a liderança do grupo e ficam à espera do jogo entre a Suécia e a Coreia do Sul, que se disputa esta segunda-feira.

Um golo de Lozano na primeira parte deu ao México uma surpreendente vitória sobre a Alemanha, campeão mundial em título, no jogo de abertura do grupo F.