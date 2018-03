Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Michael Carrick anuncia o fim da carreira de futebolista

"O meu corpo diz que é hora de parar", garante jogador.

18:27

O médio Michael Carrick, do Manchester United, confirmou esta segunda-feira que vai terminar a carreira de futebolista profissional no final da temporada.



"Chega a uma altura em que, quer queira quer não, o meu corpo diz que é hora de parar. É algo que tenho de aceitar", disse hoje Carrick.



Esta época o internacional inglês só jogou quatro jogos, depois de em setembro lhe ser detetado um problema cardíaco, que necessitou de intervenção cirúrgica.



Carrick espera permanecer no Manchester United na próxima temporada, como assistente de José Mourinho.



"Ainda estamos a falar sobre isso, não há nada para confirmar, mas parece provável", revelou o jogador de 36 anos.



O médio representa o Manchester United há 12 épocas (desde 2006), tendo conquistado cinco campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça inglesa, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Liga Europa.