Miguel Albuquerque, condenado por violência doméstica, vai rescindir contrato com o Sporting

tinha sido condenado, no ano passado, a uma pena de prisão suspensa (dois anos e dois meses) por violência doméstica. O Sporting só terá tomado conhecimento do caso depois da notícia do CM ter dado conta desse caso de violência doméstica contra a ex-mulher, um dia antes.



, no ano passado, a uma pena de prisão suspensa (dois anos e dois meses) por violência doméstica. O Sporting só terá tomado conhecimento do caso depois da notícia doter dado conta desse, um dia antes.

"em virtude das notícias hoje vindas a público sobre o diretor-geral das modalidades, Miguel Albuquerque, o seu contrato de trabalho encontra-se suspenso com efeitos imediatos”, anunciou o clube em comunicado, sem mais explicações. Contactado pelo CM, Albuquerque não quis comentar.

Miguel Albuquerque vai rescindir o contrato com o Sporting. A saída está por horas. O diretor-geral das modalidades do clube leonino estava suspenso desde 22 de outubro. A proposta de rescisão partiu do Sporting, apurou Record.Recorde que onoticiou, em outubro, que oNessa altura, o clube comunicou queAgora, com esta rescisão, terminará assim uma ligação de 20 anos ao Sporting, onde chegou em 2000, como diretor da secção de futsal.Foi com Bruno de Carvalho, que Miguel Albuquerque assumiu maior protagonismo, devido ao forte investimento do ex-presidente naquela modalidade, refletida na presença em sucessivas fases finais da UEFA Futsal Champions League.