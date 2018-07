Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Layún rende quatro milhões de euros ao FC Porto

Chega ao fim a incerteza quanto ao futuro do internacional mexicano, que assina um contrato com o Villarreal.

08:23

O Villarreal chegou a acordo com o FC Porto para a contratação de Miguel Layún por um valor a rondar os quatro milhões de euros.



Chega ao fim a incerteza quanto ao futuro do internacional mexicano, que assina um contrato válido para as próximas três épocas com o clube espanhol.



A oficialização está para breve e, segundo o jornal Marca, o lateral já passou nos exames médicos, realizados na Cidade do México. Layún não entrava nos planos de Sérgio Conceição para a nova época, e já na época transata havia sido emprestado ao Sevilha em janeiro.



A prestação do mexicano no Campeonato do Mundo acabou por ser fundamental para que o lateral encontrasse um novo clube.



Layún vai tornar-se no quinto reforço do Villarreal, depois de Santi Cazorla, Gerard Moreno, Toko-Ekambi e Ramiro Funes Mori terem assinado.



O jogador de 30 anos é a quinta venda do FC Porto.