Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Maia renova contrato com equipa de voleibol do Sporting

Aos 47 anos, o capitão da equipa de Alvalade vai ficar pelo menos mais uma temporada.

Por Lusa | 14:49

O capitão da equipa de voleibol do Sporting, Miguel Maia, renovou o contrato por mais uma temporada, anunciou esta segunda-feira o clube campeão português da modalidade no seu sítio oficial na Internet.



"É um orgulho imenso continuar de leão ao peito. Fizemos uma época fantástica ao sermos campeões nacionais passados 23 anos e toda a gente sabe que sou do Sporting de coração. Será mais uma época em que irei dar tudo, com toda a dedicação e devoção para podermos revalidar o título", confessou o jogador.



Aos 47 anos, Miguel Maia vai ficar, pelo menos mais uma temporada, no Sporting, lançando já a próxima temporada.



"Pode-se esperar uma equipa forte, ao exemplo daquilo que aconteceu este ano. Uma equipa trabalhadora e que vai defender as cores do Sporting até ao último ponto ou ao último jogo. É nesse sentido que vamos trabalhar", disse.