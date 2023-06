Miguel Oliveira abandona o GP dos Países Baixos

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, entrando nas boxes a 14 voltas do final da corrida.

Miguel Oliveira tinha partido da 11.ª posição, mas recuperou cinco lugares na partida, estabelecendo-se na sexta posição no final da primeira volta.

O piloto luso baixou, depois, na terceira volta, para sétimo, ao ser ultrapassado pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

No entanto, ao falhar uma travagem, Miguel Oliveira viria a passar pela escapatória, baixando ao 10.º lugar.

O piloto português acabaria por entrar nas boxes da sua equipa, a RNF Aprilia, quando faltavam 14 das 26 voltas previstas para esta corrida.



A prova foi ganha pelo piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que concluiu as 26 voltas ao circuito de Assen em 40.08,519 minutos, deixando o segundo classificado, o compatriota Marco Bezzecchi (Ducati) a 1,242 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 1,925 segundos, após uma penalização atribuída ao sul-africano Brad Binder (KTM)? por exceder os limites da pista.



Com estes resultados, Bagnaia reforça a liderança do campeonato, agora com 194 pontos, mais 35 do que o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi quinto hoje.