Miguel Oliveira: "Aparentemente estou bem. Ficaremos atentos a algum sintoma que possa surgir"

Miguel Oliveira não terminou este domingo o Grande Prémio do Algarve em MotoGP após ter sofrido um acidente com Lecuona a duas voltas do final da corrida. O piloto português foi retirado de pista em cima de uma maca, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar próxima do Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Em mensagem nas redes sociais, Miguel Oliveira agradeceu pelo apoio "tão único" que sentiu durante todo o fim de semana e assumiu estar bem de saúde, apesar de ficar atento em caso de "mais algum sintoma que possa surgir" nos próximos dias.

"Obrigado a todos os portugueses pelo apoio tão único que senti este fim de semana. O desfecho não foi aquele que queríamos mas fica na minha memória todas as bandeiras e todos os aplausos. Passei pelo hospital e aparentemente estou bem. Nos próximos dias ficaremos atentos a mais algum sintoma que possa surgir. Estamos juntos, SEMPRE", escreveu o português.