Bagnaia vence Grande Prémio de Itália. Miguel Oliveira voltou a cair no regresso à competição

O piloto português Miguel Oliveira caiu em Itália e abandonou o Grande Prémio de Moto GP, este domingo, em Mugello. Motociclista caiu a 13 voltas do fim da prova, quando ocupava a 13.ª posição. O italiano Francesco Bagnaia venceu a corrida.Prova marcava o regresso do piloto à competição, depois da lesão que sofreu no GP de Espanha, a 30 de abril.Miguel Oliveira começou a corrida em 12.º, depois da prestação na corrida sprint de sábado. O piloto português da Aprilia começou a prova no 16.º posto do Mundial de pilotos.A queda do português não foi a primeira do dia, antes dele já tinha caído Marc Márquez, espanhol que provocou a queda de Miguel Oliveira no GP de Portugal. Além de Marc, também o irmão Alex caiu, quando estavam em terceiro.O pódio da corrida fica completo com o espanhol Jorge Martin, segundo, e o francês Johann Zarco, terceiro.