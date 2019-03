Miguel Oliveira e a dura estreia em Moto GP: "pneu parecia que ia explodir"

Piloto português ficou em 17º na prova de estreia da categoria de topo do motociclismo.

Por Raul Teixeira | 08:52

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) terminou este domingo no 17º posto e ficou fora dos pontos na sua corrida de estreia em MotoGP no GP Qatar, prova de abertura do campeonato do Mundo de MotoGP.



"A corrida foi muito interessante. Fiz uma boa partida e na primeira volta tentei acompanhar o grupo do Aleix Espargaró e do Takaaki Nakagami. A sete ou oito voltas do fim, comecei a sentir-me a escorregar e com muita vibração. O pneu traseiro até parecia que ia explodir. Mas estivemos competitivos e temos potencial para sermos mais rápidos", disse Miguel Oliveira, no final da corrida.

O piloto de 24 anos, natural de Almada, tornou-se o primeiro português a disputar uma prova da classe rainha do Mundial de motociclismo de velocidade e, na pista de Losail, chegou a rodar entre os lugares pontuáveis - 15 primeiros.

O italiano Andrea Dovizioso (Ducati) foi o vencedor ao bater em cima da meta, por 23 milésimos de segundo, o espanhol tricampeão mundial Marc Márquez (Honda). O britânico Cal Crutchlow, também da Honda, fechou o pódio. A próxima prova de MotoGP realiza-se na Argentina, no dia 31 de março.