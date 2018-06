Português acabou por sofrer um toque no final da competição.

12:01

Miguel Oliveira ficou em segundo lugar no Grande Prémio da Catalunha, com Quartararo a subir ao 1.º lugar do pódio da competição.



Segundos depois, o português acabou por sofrer um toque por trás e cair em pista.



Desconhece-se, para já, se sofreu algum ferimento.



Com este resultado, o português fica a um ponto do líder do Mundial de Moto2.



Em atualização