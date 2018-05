Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira já é segundo no Moto2

Português aproveita queda de Baldassarri para subir.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:42

O português Miguel Oliveira, piloto da KTM, ascendeu ontem ao segundo lugar da classificação geral de Moto2, depois de terminar o Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial, na sexta posição.



No final, o jovem de 23 anos mostrou-se agradado com a prova realizada. "Estou satisfeito com o nosso sexto lugar, porque melhorámos comparativamente ao ano passado e porque estamos em segundo na geral, o que é importante", disse Miguel Oliveira, que apesar de ter registado o pior resultado da temporada, beneficiou da queda do italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), anterior vice-líder do Mundial, que não conseguiu somar pontos e que é agora quarto classificado na geral.



Francesco Bagnaia (Kalex) venceu a corrida em França e mantém a liderança no Mundial, agora com 98 pontos, mais 25 que Miguel Oliveira e mais 31 que Alex Marquez (Kalex).



PORMENORES

Resultados na época

Nos cinco Grandes Prémios já realizados esta temporada, Miguel Oliveira tem agora um quinto lugar (Qatar), dois terceiros (Argentina e Américas), um segundo (Espanha) e um sexto (ontem, em França). A próxima prova está marcada para 3 de junho em Mugello, Itália.



Marquez vence MotoGP

O espanhol Marc Marquez (Honda) venceu o Grande Prémio de França em MotoGP e reforçou a liderança no campeonato do Mundo. Esta foi a terceira vitória do piloto de 25 anos, que já tinha vencido as corridas de Espanha e das Américas.