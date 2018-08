Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira lidera Mundial de Moto2

Português venceu o GP da República Checa e aponta ao título.

Por Mário Figueiredo | 08:36

Miguel Oliveira ganhou este domingo o Grande Prémio da República Checa de Moto2 e assumiu a liderança do Campeonato do Mundo após dez provas.



O piloto português da KTM obteve assim a sua segunda vitória em Moto2, depois do êxito no GP de Itália. É líder do Mundial com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que ontem foi 3º. Com uma corrida segura, o piloto de Almada passou ao ataque na última das 19 voltas ao circuito de Brno ao ultrapassar o italiano Luca Marini (Kalex), que ficou em segundo a 70 milésimos do português.



"Foi muito duro. A meio da corrida não pensei que pudesse ganhar. Quando liderei, tive dificuldade em segurar a frente. Na parte final, sabia que tudo ia decidir-se na última volta. Estava sempre à espera que surgisse alguém de qualquer lado. Sentia-me no meio de uma sanduíche italiana, ou melhor, numa pizza. Acabámos na frente, estou muito contente pela equipa", afirmou Oliveira, acrescentando: "Sou líder e estou numa posição em que nunca estive, mas já lutei por ela, portanto estou muito confortável neste momento, a seguir nesta linha".



PORMENORES

Sexto pódio

Miguel Oliveira subiu ontem pela sexta vez ao pódio. É o seu segundo triunfo (Itália e Rep. Checa), mas soma mais dois segundos lugares e dois terceiros.



GP da Áustria

A 11ª das 19 provas do Campeonato do Mundo é o Grande Prémio da Áustria, que se realiza em 12 de agosto na 'casa' da equipa de Miguel Oliveira, o Red Bull Ring, em Spielberg.