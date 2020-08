Miguel Oliveira sofre queda em Brno

Miguel Oliveira começou bem a terceira sessão de treinos livres do MotoGP para o GP República Checa, mas o português acabou por sofrer uma queda - sem consequências graves - quando faltava pouco tempo para o final.O piloto da Red Bull KTM Tech3 posicionou-se nos primeiros lugares da folha de tempos no início da sessão, atrás de Fabio Quartararo e de Franco Morbidelli, mas a menos de dois minutos do fim, e quando tentava recolocar-se entre os primeiros, Oliveira sofreu uma queda, acabando na 18.ª posição.O italiano Franco Morbidelli (Yamaha) foi o mais rápido, seguido de Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).