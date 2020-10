Miguel Oliveira termina treinos livres de MotoGP do GP Teruel no 12.º lugar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 12.ª posição o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Teruel, em Espanha, depois de ter sido 13.º e 12.º nas duas sessões disputadas.

Miguel Oliveira, que de manhã fora o 13.º mais rápido, melhorou quase um segundo no treino da tarde, subindo uma posição na tabela de tempos e terminando o dia com o registo de 1.48,527 minutos, a 745 milésimos de segundo do mais rápido, o japonês Takaaki Nakagami (Honda).

"Foi uma sexta-feira positiva. Sinto-me mais competitivo do que no fim de semana passado. A nível de ritmo estou mais constante e rápido", começou por explicar o piloto de Almada.