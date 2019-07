Miguel Pinto Lisboa vence eleições do Vitória de Guimarães

O candidato da lista B, Miguel Pinto Lisboa, venceu este sábado as eleições do Vitória de Guimarães e sucede a Júlio Mendes, tomando posse a 29 deste mês como 23.º presidente do clube.



Segundo uma informação do presidente da mesa da assembleia-geral, Isidro Lobo, Miguel Pinto Lisboa obteve 50,6 por cento dos votos (3584 votos), mais do que os outros dois candidatos juntos.





António Miguel Cardoso, da lista A, obteve 31,1 por cento (2202) e Daniel Rodrigues, da lista C, 16,8 por cento (1189).Num total de 7083 sócios votantes, houve 37 votos nulos e 71 brancos (1,5 por cento).Isidro Lobo revelou ter convidado os três candidatos assim como o presidente cessante, Júlio Mendes, para a tomada de posse dentro de pouco mais de uma semana."É esse fator de união que precisamos. Peço aos adeptos mais aguerridos que deem uma prova que vão ter muita mais paciência para tudo o que a direção pretende fazer e, por vezes, não consegue, porque os meios não abundam", disse Isidro Lobo.