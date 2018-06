Treinador sérvio já está em Lisboa para assinar por três épocas com os leões.

00:21

Sinisa Mihajlovic é o novo treinador do Sporting. O técnico chegou a Lisboa na noite deste domingo e, segundo o jornal Record, deverá assinar um contrato de três anos com os leões.



O interesse do Sporting pelo treinador sérvio tinha sido noticiado no início desta semana pela imprensa Sérvia e que agora estará prestes a confirmar-se.



Mihajlovic está sem clube desde janeiro, quando deixou o comando do Torino, de Itália. Foi, aliás, neste país que o sérvio fez a maior parta da carreira de treinador, tendo passado por clubes como o

Bolonha,Catania, Fiorentina,Sampdoria ouMilan

O antigo internacional foi, também, selecionador da Sérvia.



(Em atualização)