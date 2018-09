Treinador Mihajlovic exige indemnização superior a 11 milhões de euros ao Sporting

Técnico contratado por Bruno de Carvalho alega ter sido despedido sem justa causa e fez queixa junto dos TAS.

18:40

O treinador sérvio Sinisa Mihajlovic exige ao Sporting uma indemnização superior a 11 milhões de euros. A informação consta no Relatório e Contas referente a 17/18, avança o Record O técnico contratado por Bruno de Carvalho alega ter sido despedido sem justa causa e fez queixa junto dos TAS.No Relatório e Contas, os leões "entendem que deste processo não resultarão impactos materialmente relevantes, susceptíveis de afectar as suas demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2018"."No dia 27 de Junho de 2018, a Sporting SAD, exercendo a prerrogativa prevista no contrato de trabalho do treinador Sinisa Mihajlovic e no CCT aplicável, procedeu à denúncia do contrato durante o período experimental. A 31 de Agosto de 2018, a Sporting SAD foi citada para o pedido de arbitragem submetido junto do Court of Arbitration for Sport, em Lausanne, pelo treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, em que o mesmo peticiona a declaração de que a Sporting SAD fez cessar o seu contrato de trabalho de forma unilateral e sem justa causa e a condenação da Sporting SAD no pagamento de uma indemnização no valor de €11.195.198,66, acrescida de juros desde 27 de Junho de 2018, e de uma compensação por danos à sua reputação. A Sporting SAD entende que deste processo não resultarão impactos materialmente relevantes, susceptíveis de afectar as suas demonstrações financeiras em 30 de Junho de 2018".