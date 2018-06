Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mihajlovic explica o que quer para o campeonato e Liga Europa

As primeiras palavras do novo treinador do Sporting.

21:41

Sinisa Mihajlovic deixou bem claro o que pretende para o Sporting nas principais provas em que o clube estará envolvido na temporada que está prestes a arrancar. O novo treinador leonino assinou esta segunda-feira até 2021 e, à Sporting TV, explicou o que quer.



"Queremos ser protagonistas no campeonato e fazer uma boa Liga Europa", começou por dizer o sérvio.



"O primeiro objetivo é fazer melhor do que no ano anterior. Queremos ser protagonistas não só no campeonato, como também na Liga Europa. Temos todo o tempo para nos prepararmos bem. A equipa tem qualidade e, acima de tudo, precisa de honrar a camisola. Não vejo a hora de começar a trabalhar", disse, em declarações à Sporting TV.



Paralelamente, o técnico sérvio de 49 anos confessou já está a trabalhar "há alguns dias" com a direção do clube a próxima temporada.



"Hoje, deu-se a assinatura do contrato, mas andamos a preparar a equipa para o futuro há mais de 10 dias", comentou.



De resto, Sinisa Mihajlovic afirmou estar "muito contente por assinar pelo Sporting", clube "bastante famoso", um dos maiores do "país dos campeões europeus"."



"Aproveito para agradecer ao Presidente por ter apostado em mim", disse, numa referência a Bruno de Carvalho.



O ex-futebolista sérvio, que assinou um contrato válido por três épocas, notabilizou-se na Série A italiana, campeão europeu pelo Estrela Vermelha, chega a Alvalade depois de ter treinado o Torino na última época para suceder a Jorge Jesus.



Como treinador, função que 'abraçou' dois anos após deixar os relvados, começou como adjunto no Inter, em 2008, passando por Bolonha, Catânia, Fiorentina, seleção da Sérvia, Sampdória, AC Milan e Torino, mas nunca conquistou nenhum troféu.



O sérvio chega ao Sporting num dos momentos mais difíceis da vida do clube, com a rescisão unilateral de nove futebolistas e a poucos dias de uma Assembleia Geral em que se decide pela continuidade ou não de Bruno de Carvalho.