Mihajlovic no Sporting por metade do salário de Jorge Jesus

Sérvio vai ganhar dois milhões de euros líquidos por época. Antecessor auferia perto de quatro milhões de euros.

Por João Pedro Óca | 01:30

Sinisa Mihajlovic vai ganhar dois milhões de euros líquidos por época, praticamente metade do que recebia Jorge Jesus no Sporting, apurou o CM. O treinador sérvio, de 49 anos, assinou contrato até 2021 e é a opção de Bruno de Carvalho para render o português que saiu para o Al Hilal.



"Andamos a preparar a equipa para o futuro há mais de dez dias. Este é o País dos campeões europeus e este é um clube bastante famoso, com história. O primeiro objetivo é fazer melhor do que no ano anterior. Queremos ser protagonistas não só no campeonato, como também na Liga Europa. A equipa tem qualidade e precisa de honrar a camisola. Não vejo a hora de começar a trabalhar", disse, em italiano, à Sporting TV, o novo treinador, ontem à noite, depois de se ter encontrado com Augusto Inácio, diretor-geral, num hotel em Lisboa e, posteriormente, com Bruno de Carvalho, em Alvalade.



O sérvio é uma figura do futebol mundial, com uma carreira de sucesso como jogador, mas mais atribulada como treinador. Em ambas as fases, nunca fugiu à polémica. Chamou "macaco preto" ao francês Patrick Vieira, cuspiu para cima do romeno Mutu, disse que "as mulheres não estavam preparadas para falar de futebol" e que não sabia quem era Anne Frank [vítima do Holocausto]. Foi amigo de políticos que acabariam por ser acusados de crimes de guerra e conotado com a extrema-direita. Ligações políticas que se explicam por uma juventude marcada pelo conflito na antiga Jugoslávia.



PORMENORES

Negociações difíceis

As negociações entre o Sporting e Mihajlovic não foram fáceis. O CM sabe que o sérvio recusou uma oferta de 1,8 milhões por época, mas acabou por ceder quando Bruno de Carvalho acenou com 2 milhões/ano.



Bruno elogia técnico

"Disciplina, respeito pelo atleta, gosta de apostar na formação e tem atitude de campeão". Foi assim que Bruno de Carvalho definiu Mihajlovic, no Facebook.



Reforços a chegar

Bruno de Carvalho disse que faltavam chegar 2 ou 3 atletas para o plantel ficar fechado. As negociações estão em curso.



PERFIL

Sinisa Mihajlovic nasceu em Vukovar a 20 de fevereiro de 1969 (49 anos) e foi um dos melhores jogadores de sempre da ex-Jugoslávia. Brilhou ao serviço da seleção e de clubes como o Estrela Vermelha, Roma, Lazio, Sampdoria e Inter. Esquerdino, defesa, era exímio na marcação de bolas paradas. Procura ainda o sucesso como treinador (ver quadro). Nunca ficou mais do que dois anos num clube e foi despedido do Torino em janeiro. Desde então estava desempregado. É conhecido pelo mau feitio, por ser um treinador disciplinador e até já foi acusado de racismo e machismo.



Bruno ameaça com processos

A direção leonina, liderada por Bruno de Carvalho, enviou uma carta à comissão de fiscalização criada por Marta Soares, considerando que as decisões tomadas são "ilegais":"As condutas poderão ser passíveis de ilícito criminal".



"Adeptos a chupar no dedo"

"A chupar no dedo ficaram 3,5 milhões de adeptos após as imbecilidades que esse senhor andou a fazer", disse José Ricciardi, depois de Bruno de Carvalho ter escrito que este tinha ficado a "chupar no dedo a achar que dava ordens".



Rui Patrício reforço para Espírito Santo

Rui Patrício foi oficializado como reforço do Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo. Assinou contrato por 4 épocas, depois de ter rescindido com o Sporting. O clube, por isso, não recebe qualquer valor pela transferência.



Dezoito dias depois de ter avançado para a rescisão de contrato por justa causa, o acordo com o clube inglês ficou, finalmente, fechado. É que antes de o guarda-redes rescindir, Bruno de Carvalho recusou uma proposta do 'Wolves', na ordem dos 18 milhões de euros. A Gestifute, empresa de Jorge Mendes, disse que o Sporting pediu mais 2 milhões para que o negócio se concretizasse. Por sua vez, a direção do Sporting acusou a Gestifute de reclamar sete milhões de euros para si.



Primeiro dos nove a arranjar clube

Rui Patrício foi o primeiro dos nove jogadores que rescindiram a encontrar um clube. O 'Wolves' terá de indemnizar o Sporting, se o guardião perder o caso na Justiça.



Viviano e Adán na lista para a sucessão

Emiliano Viviano e Antonio Adán estão na lista para a sucessão de Rui Patrício na baliza do Sporting. O primeiro já foi orientado por Mihajlovic, novo técnico do leão, na Sampdoria.



Segundo clube na carreira de Patrício

O Wolverhampton é o segundo clube na carreira de Rui Patrício, que passou 19 anos no Sporting. O guardião de 30 anos está ao serviço da Seleção no Mundial.