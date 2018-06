Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milan de André Silva proibido pela UEFA de participar em provas europeias

Em causa está o incumprimento das regras do fair play financeiro.

16:10

A UEFA mostrou esta quarta-feira ter mão pesada para com um dos históricos clubes europeus, o Milan não vai poder participar nas competições europeias durante duas épocas desportivas: 2018/19 e 2019/20.



Em causa está o incumprimento das regras do fair play financeiro, que o organismo europeu impõe aos clubes que tem sob a sua égide.



O emblema transalpino, onde milita o português André Silva, estava apurado para disputar a Liga Europa na próxima época.



A decisão da UEFA é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.