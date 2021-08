Corona tem, cada vez mais, os dias contados no FC Porto. O Milan é o último interessado e já apresentou uma proposta pelo extremo.









Segundo a imprensa italiana, os ‘rossoneri’ querem contratar um jogador que seja capaz de fazer todo o corredor direito e o mexicano, de 28 anos, assume-se como o principal candidato ao lugar. A equipa de Milão ofereceu 10 milhões de euros, mais dois milhões de euros em bónus, pela totalidade do passe, mas a SAD portista apontou para os 20 milhões de euros. Isto porque os dragões apenas detêm 66,5% dos direitos económicos, sendo que 30% pertencem ao Twente (Holanda), antigo clube do mexicano, e 3,5% ao próprio jogador.





Leia também Corona está de saída do FC Porto Devido a este cenário, os azuis-e-brancos têm-se mostrado intransigentes no valor exigido. Aliás, tem sito este detalhe a travar a transferência de Corona para o Sevilha. O clube espanhol pretende ter a totalidade do passe do extremo, mas não estará disposto a pagar 20 milhões de euros.

Contudo, a venda poderá ser consumada nos próximos dias e por valores mais baixos. ‘Tecatito’ termina contrato no final da época e, apesar não estar a forçar a saída, já fez saber que não pretende renovar. Neste sentido, a SAD portista terá de baixar as pretensões se não quiser perder o mexicano a custo zero, tal como aconteceu com Herrera, Brahimi e Marega num passado recente.





Sérgio Conceição tem a noção de que o jogador não ficará no plantel e, por isso, não o tem colocado a titular nos últimos jogos. Esta época somou escassos minutos (entrou aos 71’) no empate (1-1) em casa do Marítimo, na última jornada.