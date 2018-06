Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares de adeptos de Marrocos em Moscovo

Rivais de Portugal vão jogar em casa.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:41

Marrocos joga em casa, esta quarta-feira, em Moscovo, contra Portugal. São esperados 40 mil marroquinos na capital da Rússia, a maioria no interior do estádio. Os Leões do Atlas estão quase na máxima força e fazem bluff com a condição de Nordin Amrabat.



O lateral-direito, um dos mais perigosos a atacar, sofreu uma concussão no jogo inaugural (derrota contra o Irão). Quando saiu do hospital foi dito que era baixa garantida contra Portugal. No entanto, foi divulgado que já treinou normalmente. A dúvida deverá ser desfeita apenas amanhã. Nabil Dirar e Khalid Boutaïb podem vir a alinhar de início. Há quem defenda que o selecionador Hervé Renard deve entregar a titularidade na linha avançada a Bouhaddouz, que marcou o autogolo da derrota (0-1) aos 90+5'. "Fará o jogo da vida dele", assegurou Abdelhak Benchikha, treinador. O encontro de amanhã é decisivo para Marrocos.



"Joguei 3 ou 4 anos contra Ronaldo. É um fantástico jogador mas podemos chateá-lo. Como? Defendendo bem. Também temos bons jogadores.

Hakimi [lateral do Real Madrid] conhece bem o Ronaldo e vai falar-nos dele", disse esta segunda-feira Faycal Fajr, jogador marroquino. Portugal e Marrocos só se defrontaram uma vez, no Mundial de 1986, tendo os norte- -africanos vencido por 3-1.