Militão e Felipe pressionados no FC Porto

Dupla de defesas-centrais com preparação e utilização condicionadas para próximo jogo, frente ao Desp. Chaves.

Por Mário Pereira | 09:00

A presença da dupla de defesas-centrais do FC Porto, formada por Felipe e Militão, está fortemente condicionada para o próximo jogo da equipa azul-e-branca, frente ao Desportivo de Chaves, que está agendado para as 20h30 da próxima sexta-feira e é referente à 1ª jornada da 3ª fase da Taça da Liga.



A razão tem a ver com a presença dos dois jogadores nos trabalhos da seleção brasileira. O escrete joga na madrugada da próxima quarta-feira (01h30 no horário de Portugal) com a seleção de El Salvador, em encontro de preparação.



Os dois só deverão estar à disposição de Sérgio Conceição na quinta-feira, ou seja, na véspera do jogo em casa com a formação flaviense.



Situação que causa naturais condicionamentos na preparação do encontro da Taça da Liga, que foi antecipado devido à estreia do FC Porto na Champions, na terça-feira seguinte, com o Schallke 04.



Na última madrugada, o Brasil defrontou os Estados Unidos, igualmente em jogo de preparação, e Militão e Felipe faziam parte das opções do selecionador Tite.



Neste momento, Sérgio Conceição não tem no seu plantel defesas-centrais à disposição para preparar a receção ao Desportivo de Chaves. Isto porque Mbemba continua lesionado e Diogo Leite e Chidozie estão ao serviço das seleções de Portugal (sub-21) e Nigéria, respetivamente.