Militão reforça defesa do FC Porto

Dragões pagam quatro milhões de euros pelo jogador de 20 anos.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Ponto final no impasse. Militão vai ser jogador do FC Porto nas próximas cinco temporadas. O São Paulo, ainda antes dos dragões, oficializou a saída do central que também pode jogar como defesa-direito.



O comunicado do clube brasileiro revela que os dragões pagam quatro milhões de euros (mais 10% de uma futura venda), contudo, o jogador só vai estar à disposição de Sérgio Conceição depois de cinco de agosto, data exigida pelos dirigentes tricolores (realiza ainda quatro jogos para o campeonato brasileiro e para a taça Libertadores). O São Paulo revela ainda que tentou renovar com o jogador.



Desta forma o jogador não estará disponível para a Supertaça com o Desportivo das Aves (4 de agosto) mas poderá ser opção no arranque da Liga, no fim de semana seguinte, em casa com o Desportivo de Chaves.



Com a contratação do jogador brasileiro e de Chancel Mbemba (ver caixa ao lado) os dragões fecham o capítulo do eixo central da defesa, depois das saídas de Ivan Marcano (Roma) e Diego Reyes (ainda sem clube). Felipe é o central, neste momento, com presença certa no onze portista para o arranque oficial da temporada.



Formado no São Paulo, Éder Militão, de 20 anos, realizou 65 jogos e marcou seis golos pela equipa principal.



Sérgio Conceição faz nova seleção

O técnico Sérgio Conceição prepara-se para fazer nova seleção nos próximos dias. O nigeriano Chidozie e os portugueses Bruno Costa e André Pereira devem ser emprestados. O extremo Hernâni também poderá deixar o Dragão, até porque tem mercado.



Mbemba com lesão no joelho

O congolês Mbemba sofreu uma "contusão com entorse no joelho esquerdo", anunciaram ontem os dragões, no dia em que fizeram jogo-treino com o Farense. O jogador chegou ontem ao aeroporto do Porto com um rosto visivelmente fechado e de cadeira de rodas.



Vitória em jogo treino com o Farense

O FC Porto realizou esta quarta-feira de manhã um jogo-treino com o Farense, em Lagos. Jesús Corona e Hernâni marcaram os golos do encontro, que terminou com a vitória dos dragões por 2-0. Depois, a comitiva portista rumou ao Porto ao fim de 10 dias de estágio no Algarve.



Medio Ewerton 'devolvido' ao Portimonense

O médio Ewerton, que tinha saído para o FC Porto, já regressou a Portimão e integrou o treino do Portimonense. O jogador não convenceu Sérgio Conceição e acabou dispensado. Já Paulinho, outro jogador comprado aos algarvios, deve ser emprestado a um clube estrangeiro.