O Ministério Público pediu prisão preventiva para os adeptos do Benfica que foram detidos esta quarta-feira na sequência de uma operação da PSP relativa à violência no desporto.Os 13 envolvidos da claque No Name Boys continuam a ser ouvidos esta sexta-feira no tribunal e estão associados a crimes mais graves que os dos adeptos do Sporting, que esta quinta-feira ficaram em liberdade, mas sujeitos ao termo de identidade e residência.O crime que despoletou a operação da PSP foi uma agressão sexual que terá ocorrido no Estádio da Luz no ano passado.Ao que o CM conseguiu apurar, apenas dois dos detidos decidiram responder às perguntas relacionadas com os crimes dos quais são suspeitos.Os 30 suspeitos detidos, esta quarta-feira, são essencialmente jovens e todos do sexo masculino, sendo que vários pertencem às claques dos No Name Boys e da Juve Leo.