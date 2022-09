Na chegada à Suécia, onde esta quinta (17h45) defronta o Malmo na 1ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o treinador do Sp. Braga apontou um objetivo claro: “Ficar em 1º lugar no grupo e seguir diretamente para os oitavos de final.”









Para alcançar esta meta ambiciosa, os arsenalistas têm de começar por vencer hoje o bicampeão sueco, contando com o apoio de cerca de três centenas de adeptos nas bancadas. “Estudámos bem esta equipa, conhecemos o percurso do novo treinador, Age Hareide, e estamos preparados para os desafios que nos esperam. Vai ser um jogo complicado, mas temos vontade e argumentos para ultrapassar as dificuldades”, disse Artur Jorge, que faz a sua estreia como treinador principal nas competições europeias.

Com baixas de vulto no plantel, como o central Vítor Tormena ou o avançado Iuri Medeiros, o Sp. Braga deve apresentar-se frente ao Malmo num 4X3X3, ao invés do 4x4x2 com que garantiu um excelente arranque de época (quatro vitórias e um empate em cinco jogos). Artur Jorge assume que “haverá algumas diferenças no jogo desta noite”, mas realça que “todos os jogadores estão preparados para assumir um sistema que leve à vitória”.









Realçando que neste desafio "não há favoritos", o treinador lembra que "o Malmo, apesar de ocupar a sétima posição do campeonato, é bicampeão da Suécia e conta com um lote de grandes jogadores".

André Castro garantiu que “os jogadores estão entusiasmados” e que “a equipa do Malmo foi estudada ao pormenor”.