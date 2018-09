Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miranda no radar do FC Porto

Central brasileiro pode chegar a custo zero na próxima temporada.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:34

Miranda, defesa do Inter de Milão, integra a lista de potenciais reforços do FC Porto para a próxima época.



Ainda que esta temporada tenha agora começado, o interesse dos dragões no central brasileiro, de 33 anos, prende–se pela oportunidade de negócio, uma vez que o contrato do jogador com os italianos termina em junho do próximo ano.



Deste modo, Miranda pode assinar por outro clube a partir de janeiro a custo zero. Um desses clubes pode ser o FC Porto, que segundo a Sky Sports e o Calciomercatto, já manifestou o desejo de contar com o internacional brasileiro.



O Inter parece não estar disposto em renovar o contrato do defesa e Miranda vê com bons olhos uma mudança para Portugal, numa altura em que entra na fase final da sua carreira.



O jogador quer continuar a competir ao mais alto nível e o FC Porto oferece essas condições ao brasileiro: lutar por títulos e jogar na Liga dos Campeões.



Miranda foi um dos pilares na defesa do Inter nas últimas épocas, mas esta temporada Luciano Spaletti tem preferido apostar em De Vrij e Skriniar.