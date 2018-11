Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Missão cumprida com sofrimento em Braga

Golo do triunfo arsenalista foi marcado no último dos 90 minutos de jogo, por Paulinho.

Por Abel Sousa | 17:46

O Sp. Braga foi o último clube a apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de este domingo ter vencido o Praiense (Campeonato de Portugal) por 2-1. Um triunfo mais difícil do que era expectável, dada a diferença de potencial entre os dois clubes, e que só surgiu aos 89’.



Os minhotos, como se previa, pegaram no jogo logo no início e foram produzindo alguns momentos passíveis de concretização, diante de um Praiense bem arrumado defensivamente e a espreitar, sempre que possível, as transições. Ainda assim, e apesar de denotar paciência nos seus processos, ao Sp. Braga faltava alguma agressividade no último terço, pelo que a grande oportunidade da primeira parte até nasceu de um lance incomum, quando na sequência de um canto a bola desviada em Paulinho embateu na trave da baliza de Tiago Maia.



O segundo tempo abriu com o golo de João Novais que desbloqueava o problema arsenalista. O bom trabalho de Paulinho foi finalizado pelo médio, que colocou a sua equipa em vantagem. O golo fez com que o Sp. Braga adormecesse e o Praiense ameaçou o empate. Diogo Moniz obrigou Marafona a uma grande defesa e na sequência do canto a bola bateu no poste. Empate que chegou de grande penalidade aos 74’ por João Peixoto.



Os bracarenses tiveram novamente de puxar dos galões e Paulinho, de cabeça, deu o apuramento à sua equipa a um minuto dos 90.