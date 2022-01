O desejado reforço para o ataque do Sporting pode vir, afinal, da formação do clube. Rodrigo Ribeiro, de 16 anos, é visto como um avançado com grande potencial e, a curto prazo, poderá estrear-se na equipa principal.A grande prioridade para Rúben Amorim é a contratação de um central, pelo que o investimento no mercado será sempre direcionado em primeiro lugar para essa posição.