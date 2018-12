Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modric diz que ganhar "era mais do que um sonho" de criança

"É uma honra receber este prémio esta noite", referiu o croata.

03.12.18

O futebolista croata Luka Modric disse esta segunda-feira estar "orgulhoso e honrado" por receber pela primeira vez a Bola de Ouro, algo que estava acima de qualquer sonho.



"Em crianças todos temos sonhos e o meu era jogar por um grande clube. A Bola de Ouro era mais do que um sonho para mim. É uma honra receber este prémio esta noite", referiu, após receber o galardão da France Football numa gala em Madrid.



O médio do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões e vice-campeão mundial, considerou que "é um sentimento único" ser premiado como melhor jogador do mundo.



"Estou feliz, orgulhoso e honrado. Tenho sensações incríveis neste momento, que são difíceis de expressar em palavras. Permitam-me agradecer a todos os que me ajudaram a chegar aqui esta noite", referiu.



O futeblista croata, de 33 anos, assumiu que ainda está a "tentar perceber" como conseguiu "tornar-se parte do grupo excecional de jogadores que venceram a Bola de Ouro ao longo da história".



"2018 é o ano de todos os meus sonhos", resumiu Modric, que, neste ano, foi eleito o melhor jogador do Mundial, recebeu o prémio The Best da FIFA e o de futebolista do ano da UEFA.



Durante a gala e após receber a Bola de Ouro, Modric recebeu ainda uma mensagem de parabéns da presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, que considerou que "toda a Croácia está muito orgulhosa".