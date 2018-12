Modric é o favorito para a conquista da Bola de Ouro

Acompanhe ao minuto a entrega do galardão da revista France Football.

18:42

Mais posições no ranking final! Harry Kane (10.º), Kevin De Bruyne (9.º) e Eden Hazard (8.º).Mbappé vence o troféu Kopa (melhor jogador sub-21): "Estou muito feliz, foi um ano formidável graças a todos os meus companheiros". Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ — #ballondor (@francefootball) 3 de dezembro de 2018 - Fora do TOP 10 estão os seguintes jogadores:



11º : N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12º : Neymar (BRE / PSG)

13º : Luis Suarez (URU / FC Barcelona)

14º : Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15º : Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16º : Sergio Agüero (ARG / Manchester City)

17º : Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

18º : Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19º : Roberto Firmino (BRE / Liverpool)

20º : Ivan Rakitic (CRO / FC Barcelona)

21º : Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

22º : Edinson Cavani (URU / PSG)

23º : Sadio Mané (SEN / Liverpool)

24º : Marcelo (BRE / Real Madrid)

25º : Alisson Becker (BRE / Liverpool)

26º : Mario Mandzukic (CRO / Juventus Turin)

27º : Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28º : Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29º : Isco (ESP / Real Madrid)

30º : Hugo Lloris (FRA / Tottenham).

- Uma lista divulgada nas redes sociais aponta para a vitória de Luka Modric por larga margem.O futebolista português Cristiano Ronaldo pode conquistar esta segunda-feira a sexta Bola de Ouro da sua carreira, mas parte sem favoritismo para a conquista do galardão entregue pela revista France Football.Vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 - as edições de 2013 e 2014 foram entregues em conjunto com a FIFA -, Ronaldo volta a estar entre os finalistas do prémio, mas, ao contrário de outros anos, não surge como favorito ao triunfo.Campeão da Liga dos Campeões e melhor marcador da prova, Ronaldo já perdeu o prémio de melhor jogador da FIFA para o croata Luka Modric, ex-companheiro no Real Madrid e vice-campeão do mundo.Também o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), com quem Ronaldo dividiu os últimos 10 prémios, parece estar fora da corrida a uma sexta Bola de Ouro.Além de Modric, surgem como principais candidatos os franceses Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) e Raphael Varane (Real Madrid).