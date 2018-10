Modric ganha 10 milhões por época mas usa um iPhone 5S

Imagem do jogador croata a falar ao telefone tornou-se viral.

Modric ganha milhões por mês e ainda usa um iPhone 5 pic.twitter.com/OfS9NydGSQ — FIFA da Depressão (@fifa_depressao) 2 de outubro de 2018

Uma imagem de Luka Modric na gala "The Best" tornou-se viral por um motivo insólito. Não se trata de uma imagem do croata a vencer o prémio de Melhor Jogador mas sim... deste a falar ao telemóvel.Tudo porque Modric, que ganha aproximadamente 10 milhões de euros por ano, tem um iPhone 5S, telefone que foi lançado em 2013 pela Apple.No Twitter, muitos internautas elogiam a simplicidade e humildade do croata.