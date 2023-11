Pinto da Costa ataca Benfica: "Venderam um jogador, mas quantos pontos fizeram na Champions?"

O presidente do FC Porto reagiu esta terça-feira, pela primeira vez, aos desacatos na Assembleia Geral dos azuis e brancos, em entrevista à SIC.



"Tenho a dizer o que todos sentem. Um momento muito desagradável ver sócios contra sócios. Tenho de lamentar. Já tomamos todas as providências para que não se volte a repetir", esclareceu.





A única pessoa que consegui identificar foi o Henrique [Ramos]. O resto não conhecia as pessoas, não conhecia nenhum dos que estiveram envolvidos."

"Não tenho amizade especial com Fernando Madureira, não é meu parceiro de todos os dias. Tenho boa relação, admiro-o, porque se formou, fez o seu curso…"

A Assembleia Geral do FC Porto terminou antecipadamente devido a confrontos entre sócios. Antes da reunião, André Villas-Boas disse que não estavam reunidas condições para a sua realização.O líder dos azuis e brancos não detalhou se já foram identificados agressores. Pinto da Costa adianta também que não sabe a punição de que podem ser alvo os intervenientes nos desacatos."Foi uma noite má", disse o presidente dos dragões, que condenou a partilha de imagens da reunião para a comunicação social. "Foi uma alegria para muitos. Em algumas televisões foi um 'forrobodó'", acrescenta."Devemos criticar, mas não tornar público para que inimigos façam daquilo bandeira nacional.""Estavam a ser discutidos estatutos que não justificavam tanto alarido", defende. O líder dos azuis e brancos garantiu também que iria votar contra os estatutos por não estar de acordo.Sobre as declarações de Henrique Ramos, que motivaram os desacatos: "Não faz sentido que indivíduos do Algarve que são sócios do Algarve tenham de vir ao Porto para votar, quando temos casas do porto no Algarve"."Ele está correto. Numa aldeia ou numa vila pequena não há sede, a sede é em casa dos membros. Quando a comissão propôs os votos não foi nessas casas", garante.Pinto da Costa respondeu a André Villas-Boas, que acusou os dragões de estarem reféns de uma "guarda pretoriana". "O que existe no FC Porto é uma claque. A mesma claque com os mesmo comportamentos de quando o André Villas-Boas era treinador do FC Porto", declara.Ainda sobre os Super Dragões, o presidente dos portistas admite que não tem uma relação "especial" com o líder da claque.O líder dos azuis e brancos também falou da relação que mantém com o antigo treinador dos azuis e brancos. "Falei com ele no funeral do Fernando Gomes, até então não o vi", lembra.Ainda assim, Pinto da Costa mostra-se admirado com as recentes declarações do possível candidato. "Surpreende-me, mas não comento. Ele se as faz tem um intuito qualquer. Tem todo o direito que é associado, mas não comento", disse, e reforça que não sente "mágoa".Pinto da Costa reforça que os azuis e brancos poderiam ter as contas positivas, caso tivessem vendido os jogadores, como Otávio, antes do arranque da época."O nosso objetivo também é desportivo. Venderam um jogador, receberam o dinheiro e quantos pontos fizeram na Champions? 0", ataca Pinto da Costa. O Benfica tem 0 pontos na fase de grupo da Liga dos Campeões deste ano.

O presidente dos azuis e brancos esclarece que não pode adiantar novidades sobre as negociações da renovação de contrato de Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto.



"Algum treinador renova contrato sem saber com quem vai trabalhar?", questiona.



