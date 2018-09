Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monchiquense acaba com equipa de futebol

Clube acusa autarquia de não cumprir promessa de terminar intervenção no Parque.

Por João Mira Godinho | 11:44

A Juventude Desportiva Monchiquense anunciou este domingo a desistência da equipa sénior da 2ª divisão do Campeonato Distrital de Futebol.



O clube culpa a câmara e o atraso das "obras de recuperação do Parque Desportivo, com particular enfoque para o campo sintético", pela desistência.



"O último reduto da serra algarvia que se mantinha a participar em provas oficiais de futebol 11, no escalão de seniores, desiste de resistir", informou o Monchiquense, este domingo, em comunicado.



A intervenção previa a substituição do sistema de rega, reparações no pavimento e colocação de novo relvado sintético, além da vedação e fechamento do recinto de jogo e a colocação de uma bateria de balneários modulares.



O clube diz que "a situação existente não garante as condições mínimas para que se arranque com treinos, pré-época e a subsequente participação na prova oficial".



Perante isto, associado à "considerável dificuldade de constituição de equipa, por motivo da condição periférica de Monchique, concelho que cada vez mais tem menos habitantes e, por conseguinte, menos jovens", o Monchiquense desistiu do futebol sénior.



"O atraso na realização das obras condicionará também a participação nos campeonatos juniores", onde tem inscritas equipas de iniciados, infantis, benjamins, traquinas e petizes", avisa ainda o clube.



Segundo o comunicado, em abril, Rui André, presidente da câmara, prometeu que o "município iria assumir as obras de recuperação do equipamento, permitindo a participação regular nas provas oficiais na época 2018/2019".



Este domingo não foi possível contactar o autarca.