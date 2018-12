Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montalegre em festa para receber Benfica

Visita das águias comparável à do rei D. Carlos.

Por Patrícia Moura Pinto | 11:22

"Temos muitas expectativas para este jogo. Receber o Benfica no nosso estádio vai ser uma grande festa para nós e para toda a vila de Montalegre. É um momento único na história do clube, esperamos recebê-los aqui e será sem dúvida um dia que ficará gravado nas memórias de todos os barrosões", foi desta forma que José Viaje, treinador do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, reagiu ao sorteio da Taça de Portugal.



E o Benfica que não espere facilidades, por tratar-se de uma equipa do Campeonato de Portugal. "A maioria dos jogadores são profissionais e vivem do futebol. Não recebemos como profissionais, mas trabalhamos como profissionais. Só temos um ou outro jogador que tem outro emprego, como é o caso do Vítor Pereira que é enfermeiro e temos o João Fernandes que trabalha na área da fisioterapia", explicou José Viaje.



O ambiente em Montalegre já é de festa. "Quando soube do sorteio reagi com muita alegria uma vez que sou adepto e sócio das duas equipas. É uma satisfação enormíssima que um clube como o Benfica venha a Montalegre. Irei ver o jogo e vai ser difícil torcer por uma só das equipas, mas como barrosão, gostaria que o Montalegre fosse pelo menos até ao prolongamento", comenta João Afonso.



O presidente da Câmara de Montalegre comparou a grandeza do evento com a visita no passado de um rei. "Estamos perante um momento histórico, só comparável à vinda do rei D. Carlos a Montalegre ou no ano de 1450 a visita de Frei Bartolomeu dos Mártires", referiu o autarca.



Orlando Matos promete "um esforço financeiro" para que o jogo se possa realizar no Estádio Dr. Diogo Alves Vaz Pereira.