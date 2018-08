Montero anuncia adeus ao Sporting: "Último ano em Portugal dentro e fora dos relvados"

Jogador esperava o terceiro filho mas a gravidez teve de ser interrompida.

Fredy Montero anunciou este domingo estar a viver o seu "último ano em Portugal dentro e fora dos relvados". Através de uma mensagem divulgada no Instagram, o avançado colombiano esclareceu a situação que abalou recentemente a sua família e agradeceu o apoio.Montero, de 31 anos, e a mulher, Alexis, esperavam o terceiro filho, mas o casal soube tratar-se "de uma gravidez ectópica, resultando numa cirurgia de emergência, onde a gravidez foi interrompida", como revela agora o camisola 10 dos leões, algo que, naturalmente, afetou psicologicamente o internacional colombiano.Ainda assim, e apesar do sucedido, Montero conseguiu ultrapassar a situação e disponibilizou-se para José Peseiro, que ontem o colocou no banco de suplentes. Com efeito, foi a segunda ‘arma’ a ser lançada pelo treinador português, substituindo Bas Dost ao intervalo. Poucos minutos após entrar, aos 53’, esteve muito perto de marcar, não fossem os reflexos de Cristiano a impedirem o seu cabeceamento. As ovações que lhe eram dirigidas foram uma constante."Nos últimos dias tem circulado uma notícia sobre a minha família, que eu quero esclarecer. Sem entrar em muitos detalhes sobre a gravidez da minha esposa e quando tudo parecia estar a correr bem, tivemos a infeliz notícia de que nos deparávamos com uma gravidez ectópica, resultando em uma cirurgia de emergência, onde a gravidez foi interrompida.Juntamente com a minha esposa, tivemos a ilusão de que o nosso terceiro filho nasceria em Portugal, assim como as nossas filhas Vivienne e Ruby nascidas em 2013 e 2015. Não quero, ainda assim, perder a oportunidade de agradecer a Deus por proteger a minha mulher durante aqueles dias de muitas dores, que terminou em cirurgia. Embora não seja uma situação fácil, nós respeitamos a sua vontade e aceitamos o que hoje poderia ser e não é. Esperamos um dia encontrar no céu este filho, que é hoje mais um anjo. Dou graças aos médicos e enfermeiros do Hospital da Luz, em Lisboa, pela atenção dada à minha mulher, agradeço aos treinadores, jogadores e outros membros da equipa pela sua ajuda e compreensão durante aqueles dias de angústia, aos meus parentes e a todos as pessoas que enviaram as suas orações e mensagens de apoio durante os últimos dias.À minha esposa Alexis Montero agradeço por mostrar mais uma vez o quão forte é, EU TE AMO. Agora resta apenas olhar para a frente e aproveitar este meu último ano em Portugal dentro e fora dos relvados.Obrigado a todos vocês.Família Montero."