Avançado colombiano reagiu ao despedimento do treinador do Sporting.

16:33

Mister @JosePeseiro, fue un placer trabajar con usted y su grupo de trabajo, le deseo lo mejor en su carrera y más importante en la vida. Bendiciones para usted y su familia. Gracias! — Fredy Montero (@_fredymontero) November 2, 2018

Fredy Montero, avançado colombiano do Sporting, agradeceu esta sexta-feira a José Peseiro, no momento da despedida do treinador do comando dos leões.O jogador mostra-se agradecido ao técnico português, numa mensagem redigida em espanhol e publicada no Twitter.Montero foi um dos jogadores que treinou esta sexta-feira sob comando do treinador interino Tiago Fernandes.