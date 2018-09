Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moreirense foi suspenso, mas continua na Liga

Processo envolve jogadores de outros dois clubes que terão sido aliciados.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

A decisão do Tribunal de Santa Maria da Feira condena o Moreirense à suspensão da participação em competições desportivas, devido à prática de quatro crimes de corrupção ativa. Mas o clube garante que a suspensão tem que ver com o clube e não com a SAD, pelo que, em termos práticos, o Moreirense continua a competir na I Liga. Em causa esteve a alegada compra de jogadores do Santa Clara e da Naval 1º de Maio, para subir de divisão, na temporada de 2011/12.



O coletivo condenou ainda o antigo futebolista Nuno Pereira Mendes à pena única de três anos e meio de prisão, suspensa, mediante multa de 1500 euros. Um outro ex-futebolista - Sérgio Grilo Neves - e o jogador ainda no ativo José William Mendonça foram condenados a um ano e três meses e a dois anos de prisão, respetivamente, mas igualmente com pena suspensa.



O Moreirense foi condenado ainda a pagar uma multa de 112 500 euros. Pedro Magalhães, filho do presidente Vítor Magalhães, e o antigo vice-presidente Manuel Orlando ‘Alhinho’, além de outros três arguidos, foram condenados a penas de prisão, suspensas por três anos.