Moreirense ganha e bate um recorde

Triunfo, à condição, possibilitou ascender ao 6º lugar.

Por A.S. | 06:00

O Moreirense venceu esta sexta-feira o Portimonense (2-0), assinalando, desta forma, o seu melhor arranque de sempre na Liga volvidas 10 jornadas. Um triunfo que, à condição, lhe possibilitou ascender ao 6º lugar.



O equilíbrio só foi desatado aos 34’, quando Nené desviou brilhantemente um canto apontado por Pedro Nuno e colocou os cónegos em vantagem. O Portimonense reagiu bem à adversidade e, pouco depois, poderia ter chegado ao empate, não fosse Jhonatan ter defendido um remate de Lucas Fernandes na sequência de uma jogada individual do jovem brasileiro.



No segundo tempo, o Moreirense surgiu pressionante, à procura do segundo golo, e garantiu-o por Pedro Nuno aos 56’. Uma vantagem que a equipa de Ivo Vieira soube gerir com relativa tranquilidade até final, garantindo a terceira vitória consecutiva na Liga, outro registo histórico para o clube.