Franck Berrier, antigo médio francês, morreu aos 37 anos, vítima de uma paragem cardíaca sofrida enquanto praticava desporto.A informação foi divulgada pelos belgas do Oostende, clube que ex-futebolista representou durante cinco temporadas e onde foi treinador-adjunto na época passada.Berrier fez quase toda a carreira na Bélgica, onde chegou a ser treinado por Sérgio Conceição no Standard Liège, em 2010/11, quando o atual técnico do FC Porto era adjunto de Dominique D’Onofrio.