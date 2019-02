Morreu Gordon Banks, um dos maiores guarda-redes de futebol da história

Ficou famoso pela defesa "do século" ao cabeceamento de Pelé no Mundial de 1970. Lutava contra um cancro há vários anos.

12.02.19

Morreu esta terça-feira, aos 81 anos, Gordon Banks um dos maiores guarda-redes da história do futebol inglês, após uma longa batalha contra o cancro.



Foi Campeão do Mundo em 1966 e ficou famoso pela defesa do cabeceamento de Pelé no Mundial de 1970 no México.







Diante de Portugal, o guarda-redes, nascido em Sheffield, sofreu o primeiro golo no campeonato, com Eusébio a marcar de grande penalidade quando o resultado já estava em 2-0, após um 'bis' de Bobby Charlton.



Na carreira, o guarda-redes inglês passou pelo Chesterfield, equipa em que começou nos juniores, Leicester e Stoke City. Foi nomeado seis vezes pela FIFA como o guarda-redes do ano.

Retirou-se em 1973 após uma carreira memorável que conta com a presença no único Campeonato do Mundo conquistado por Inglaterra.





From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb — Stoke City FC (@stokecity) February 12, 2019